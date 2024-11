Otra vip que coincide en defender al jinete es Mireia Canalda , con la que tuvo una corta pero intensa historia de amor de "cinco meses" en el 2008 . Según contaba ella misma en una entrevista concedida a 'LOC' pusieron punto y final a su idilio porque no vibraban en la misma "sintonía". " Aprecio a Álvaro por el tiempo que he estado con él y aprecio mucho a María José, por ejemplo, lo que hice en un momento dado fue llamarla para saber si estaba bien", dijo la modelo que comparte buen rollo con ambos.

Álvaro Muñoz Escassi también estuvo con la actriz de cine erótico Apolonia Lapiedra . Hace varios años ‘El Programa de Ana Rosa’ mostró los mensajes que se enviaban y que dejaban entrever que entre ambos había algo más que una simple amistad . “Tengo muchas ganas de verte… ¿Lo sabías? Quiero todo contigo. Te necesito. ¿Quieres ser mía? ”, le preguntaba el jinete. "Pienso en ti, espero no parecerte un pesado. Pienso más en ti de lo que crees. Quiero ser tuyo, que me beses", le decía. “ Tu trabajo me da un poco de celos . Nunca nadie va a respetar más tu trabajo y va a ser más hombre que yo para estar contigo", le aseguraba.

Escassi también ha estado cerca de la que fue la primera tronista de 'Mujeres, Hombres y Viceversa', Marisa Sandoval. Esto es lo que cuenta ella: “Le conocí en el 2008 o 2009, en un cumpleaños en un bar en una fiesta privada. Luego intercambiamos los teléfonos y seguimos hablando. Una vez me invitó a comer”, ha dicho. A pesar de los años que han pasado desde entonces, nunca perdieron el contacto. “Cuando coincidíamos o quedábamos lo pasábamos bien, incluso con amigos y yo nunca le he preguntado ni él a mí… no era una relación-relación. No era nada serio”.