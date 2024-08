La vida de Rossi y de Fuertes dio un verdadero vuelco cuando se conocieron, como ya han explicado en alguna ocasión. El tertuliano reconocía que junto a su ya marido se ha enamorado por primera vez, algo que no creía que fuese a suceder. "Nunca lo pensé, ni me lo planteé, pero de repente la vida te da una 'guantá' y surge", comentaba cuando salió a la luz su historia de amor. Para Hugo también fue un importante cambio. Más allá de que anteriormente solo había estado con mujeres, en las últimas horas expresaba a la prensa que no sabe que hubiese sido de él de no haberle encontrado.