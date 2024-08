El pasado 24 de agosto fue un día muy especial para Jordi Cruz y Rebecca Lima, pues sellaron su amor con una ceremonia en el convento de Blanes, un lugar ideal para este tipo de celebraciones. La fecha era muy especial, porque no solo celebraban su boda, sino que coincidió con el cumpleaños de su pequeño y además celebraron su bautizo, un acontecimiento al que acudieron invitados muy populares, desde Boris Izaguirre a Samantha Vallejo Nágera. Para este día tan importante Rebecca no quiso dejar ningún detalle de su look de novia al azar y consiguió preservar el secreto de su outfit, a pesar de las dificultades. "Tened en cuenta que el vestido estuvo en nuestra casa, en una de las habitaciones que tuve que cerrar con llave. Pero lo logré, lo conseguí. Sólo vio mi vestido cuando mi padre me llevó al altar", ha explicado a ¡HOLA!