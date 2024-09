Toda familia tiene al primo, la tía o el cuñado que todos esperan que, cuando hay una fiesta familiar , la líe. Las bodas son uno de sus terrenos de juego más habituales, porque si hay una certeza sobre lo que va a pasar en una de esas ceremonias es la de que alguien hará algo fuera de los esperado. Por ello, no sorprende que existan perfiles claros de cuáles son los invitados de boda más odiados . Son los que protagonizan las pesadillas de los novios, los que los restaurantes y empresas de servicios de bodas querrían poner en alguna lista negra y los que protagonizan las anécdotas y el cotilleo del resto de la familia y amigos cercanos y los que rompen el protocolo . Y, se quiera o no, son una parte tan fundamental de las bodas como los vestidos de los contrayentes: casi se podría decir que es imposible casarse sin ellos.

Pero las bodas son también bastante concurridas, lo que lleva a que entre los asistentes haya de todo y toda clase de comportamientos y reacciones. De media, a nivel estatal, se invita a una boda a 121 personas . Las cosas varían entre las bodas más concurridas del sur —con 141 invitados de media en Andalucía— y las más reducidas del norte —con 90 en Cataluña—, pero lo que no cambia es que entre todas esas personas habrá alguien que haga algo que no guste mucho a los novios.

Escoger el vestido de invitada ideal no es sencillo, pero las normas de protocolo dejan claro que según que colores están prohibidos. Y si bien se podría debatir si el negro está o no bien como opción, el blanco es un no incuestionable. Por ello, no sorprende que el ranking de los invitados de bodas más odiados lo encabece la invitada que se presenta de blanco, con el 37% de los votos. “¿Ir de blanco? ¿en serio? ¿No hay más colores o qué? Y no, tampoco vale rosa palo o colores claros que al sol se parecen al blanco”, asegura una de las personas que votaron en este estudio.