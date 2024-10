Aunque no tenemos el documento gráfico, según ha contado la protagonista, sus cambios de look no acabaron en los dos vestidos de Pronovias: ''Tuve tres trajes al final: el de princesa latina, el de Jessica Rabbit para la fiesta y ya al final, cuando no podíamos más con nuestras vidas, me puse las zapatillas y un traje de Shein''. La novia ha dejado claro que el motivo no fue otro que la lluvia: ''Mis trajes no se iban a arruinar. Había llovido, había barro... Así que a las 3 de la mañana me puse mi vestido de Shein y yo tan contenta''.