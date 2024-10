El álbum de la boda de Ángel Cristo y Ana Herminia: los invitados famosos y los looks con significado

Debido a la lluvia, la ceremonia y la celebración fueron en un recinto cerrado dentro de la finca. Ese fue el motivo por el que Ana Herminia lució tres trajes distintos. Tal y como ella misma contó en unas declaraciones a los reporteros tras la boda, el primer traje fue de "princesa latina", el segundo para la fiesta "de Jessica Rabbit". "Y ya al final, cuando no podíamos más con nuestras vidas, me puse las zapatillas y un traje de Shein'', desvelaba. Tras tantos comentarios previos sobre la marca low-cost de su vestido de novia, Ana Herminia desveló que el motivo no fue otro que la lluvia: ''Mis trajes no se iban a arruinar. Había llovido, había barro... Así que a las 3 de la mañana me puse mi vestido de Shein y yo tan contenta''.