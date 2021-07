Pero, ¿cómo puedes vestir a tus hijos para triunfar? Una opción son los trajes regionales. Esta se trata de una alternativa que no será al gusto de todos, ya que habrá trajes regionales que sean más bonitos que otros. Así, no será lo mismo lucir un traje de sevillana que de cualquier otra parte del mundo, que puede dar una imagen de más tradicional y sencillo. Por eso, si lo que estás buscando es diferenciarte puede ser que esta no sea la mejor opción.