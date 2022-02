William Levy no quiso casarse con Elisabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos: "Me gusta sentirme libre"

El actor concedió una entrevista en 2019 a la revista People en la que explicaba que en aquel momento era "feliz" estando con Elisabeth y la familia que habían formado, pero que no era partidario de formalizar su historia de amor con el matrimonio . "Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo. A mí me gusta tener libertad, sentirme libre ", aseguró en aquel momento.

William Levy, dos años atrás, explicaba que no había querido casarse porque no quiere sentir que está "en un lugar porque es una obligación y lo prometiste". El actor considera que el querer estar junto a alguien no debe depender de una firma. "No quiero que nadie opine mal o lo tome de una forma mala. Pero, bueno, lo que quiero decir es que estoy donde quiero estar ahora y por el momento me hace feliz", explicó en aquel momento.