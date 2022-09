¿Qué es la 'Operación Puente de Londres'? El plan elaborado de cara a la muerte de la reina Isabel II

Lo cierto es que es la tradición la que manda y cuando el rey Jorge VI falleció, los funcionarios del gobierno fueron informados con la frase ‘Hyde Park Corner’ . Por su parte, la operación ‘ Tay Bridge’ fue la que llevó a cabo los planes funerarios y la muerte de la reina madre, que fue ensayada durante 22 años. También, ‘Operation Forth Bridge’ hace referencia al funeral del príncipe Felipe de Edimburgo y, en un futuro, ‘Menai Bridge’ se utilizará para nombre al proyecto del príncipe Carlos.

Así, el plan que involucra a la reina Isabel está perfectamente trazado. El primero en enterarse de su fallecimiento será el secretario privado de la reina, Edward Young . Así, se tendrá que poner en contacto con el primer ministro , a quien le dirá ‘London Bridge is Down’ . Por tanto, será en ese momento cuando el plan se ponga en marcha.

Respecto a los medios de comunicación, estos serán informados a través de la Associated Press y de la BBC. Además, por ejemplo, la BBC Two suspenderá toda su programación y unificará la programación con la BBC One. BBC News emitirá una serie de retratos de la reina y los presentadores tendrá que cambiar su ropa a una más sobria.