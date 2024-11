Carla Vigo habla como nunca de su tía, la reina Letizia, y sale en su defensa: "Me entristeció"

"Me entristeció mucho como les trataron, la verdad", ha confesado Carla. "No sé qué sentí ese día, pero fueron muchas cosas". Del mismo modo, ella asegura que no le pareció nada justo que la gente cargase contra ellos de esa forma. Aunque, por otro lado, también entiende la crispación de la gente y que estuviesen enfadados. "No es la forma de tratar a la gente", remarcaban los reporteros, a lo que ella ha asentido.