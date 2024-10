Sin embargo, aún parece que queda algún tiempo para ese momento. Según ha revelado en sus stories de Instagram, está realizando una gran reforma para ponerla completamente a su gusto. Algo que no está siendo del todo sencillo puesto que cada vez que visita la obra se encuentra con alguna sorpresa o surgen nuevas necesidades que no estaban contempladas en el proyecto inicial. "Esta cara mía es la cara que se me pone cada vez que visito la obra de mi casa nueva. Cara de no entender nada. Porque eso pasa. Dejas tres días de venir y siempre ves algo nuevo que quieres hacer o algo que no entiendes que hayan hecho", ha contado resignada a todos sus seguidores.