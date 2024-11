Aciertos y errores de las casas de Alaska y Mario Vaquerizo en Madrid: de la rosa a la azul

Se trata de una vivienda en el centro de Madrid que se caracteriza por un estilo canallesco, rockero, divertido y gamberro

Son dos pisos unidos cuyas paredes están pintadas en colores muy vibrantes como el azul, el rosa o el verde y se acompañan de estampados y detalles barrocos

La casa (o mejor dicho, las casas) de Alaska y Mario no son un para casi nadie. A la mayoría no nos han invitado a tomar el té (o una "cervecita" con Mario), pero sí la hemos visto en realities, redes sociales y en los medios, y dejadme deciros una cosa: dado el caso que nos ocupa me parece fantástico. Ojalá ese estilo canallesco, rockero, divertido y gamberro proliferara más a lo largo y ancho de nuestra querida España.

Son por ello para mí, más que una 'rara avis', un auténtico referente. Y es que me encanta que lo sean porque la 'deco' de su casa cumple a la perfección lo que buscamos en esta sección (pareado incluido): coherencia. Es ver las casas y entender que sólo podrían vivir en un sitio así, céntrico y a pocos metros de la Gran Vía y del Museo del Jamón. La calle no la desvelaré ya que sé de buena tinta que sus fans han hecho enfadar a base cariñosas pintadas a su comunidad de vecinos (y lo entiendo y me alegro que el tema se haya solucionado). Pero bueno, que me enrollo, vamos al lío.

Aciertos:

1. La moqueta de leopardo. Y es que además de guay no les puede pegar más. ¿Es arriesgado? Os recuerdo que Alaska se pasó media vida con el pelo naranja y su estilo vistiendo es súper llamativo ¿por qué no llevarlo también a la casa?

2. Los colores de la casa. Ese fucsia y ese verde menta -pero mucho más saturado- contrastan entre ellos a la perfección. Ya rematados con los toques dorados lo están diciendo: quieren llevar el 'glam' al extremo y es que "tú, tú, túuuuuuuu… eres el rey del glam".

3. Y hablando de reyes cuando crees que ya nada te puede sorprender entras de repente en ese baño con los sanitarios azul celeste (a ver, blancos en este caso me hubieran decepcionado) con ese pedazo de papel pintado de Elvis Presley en el cielo rodeado de nubes y estrellas. Siempre he creído que los aseos de visitas tienen que tener un toque especial y vaya si este lo tiene.

4. Estanterías abarrotadas de cositas que no puedes dejar de mirar e intentar ampliar la imagen para cotillear y ver lo 'friki' que puede llegar a ser todo. Hay algo que me gusta mucho de esta casa y es que es extrema, nada de medias tintas, van a por todas y triunfan.

5. Cuando decidieron tener una casa más grande en vez de irse a un casoplón a las afueras, decidieron comprar el piso de abajo ampliando así -como dicen los 'inmo influencers' (aquellos que divulgan información inmobiliaria en redes)– la “zona social” de la casa: ideaca. Sigue manteniendo su esencia pero además han añadido un azul eléctrico a su gama cromática que está entre la casa del terror y los coches de choque de feria. Servidor está seguro que si este comentario llega a sus oídos no les va a molestar nadita. No en vano está inspirado en el restaurante Peppermill de Las Vegas, paraíso de lo kitsch, hortera y maravilloso por antonomasia. No me imagino a mí mismo entrando en un espacio así de cualquier manera que no fuera chillando de felicidad.

Errores, o bueno, mejor dicho: el 'pero/espero'

Y aquí va "el pero" o bueno, mejor dicho: el "espero". Y es que espero de todo corazón que Mario se recupere pronto de su accidente y verle pronto saltar de nuevo en el escenario (y no de él). Porque este par además de historia de España son auténticos, maravillosos y llevan haciéndonos reír, saltar, cantar y bailar más tiempo del que estas caderas recuerdan. Todo lo mejor <3.

