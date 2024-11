Rosario Flores tiene un estilo propio y eso se nota en su música, donde es capaz de mezclar rumba con soul y que funcione, en su forma de vestir, donde nos tiene acostumbrados a looks ‘muy suyos’ - lo pudimos comprobar en los premios Women of the year- donde no faltan los estampados étnicos, y en su casa, al menos esto hemos deducido por sus redes sociales. Aunque la cantante mantiene su vida íntima en privado, en uno de sus vídeos de su Instagram hemos fichado una pieza que demuestra la personalidad de la pequeña de los Flores. Se trata de una cómoda antigua, más concretamente un bargueño, lo que se traduce como un archivador de los de antes, con cajones para guardar.