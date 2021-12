La casa de Eugenia Martínez de Irujo: arte por doquier y vistas al Palacio de Liria

Eugenia entiende a la perfección su proyección como personaje público. Pero existen ciertas parcelas de su esfera personal que suele preferir mantener al margen del foco mediático. Una de ellas es la vida de su hija Tana, a la que le gusta proteger y a quien quiere alejar de los medios de comunicación. "Que no entre en la rueda de reportajes, no me gusta nada", reconocía en unas declaraciones recientes que puedes ver en el siguiente vídeo. Y, aunque comparte de vez en cuando alguna imagen de sus rincones favoritos, la intimidad de su hogar había quedado a salvo de las miradas del público. Hasta ahora.