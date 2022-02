Hace casi ya dos años que María Pombo publicaba una foto junto a su marido, Pablo Castellano y con las llaves de su nueva casa en la mano. Tras ver frustrado su primer intento de mudarse, la influencer y el empresario consiguieron cumplir su sueño, restaurando por completo una vieja casa que habían comprado. La vivienda, diáfana y con mezcla de estilos, ha sido su hogar desde 2020 . Pero hace unos días, el programa 'Socialité' desvelaba que la pareja habría decidido ponerla en venta. La primera reacción de Pombo , ante las preguntas de la prensa fue ambigua , apuntando que son "decisiones que se toman en familia". Y ahora, la menor de las Pombo ha profundizado algo más, explicando que la casa "ya no está en venta" .

Según la información publicada por el mencionado programa, se habría visto la vivienda, por la que se habrían pedido 1.385.000 euros , en un portal inmobiliario. La primera vez que se encontró con la prensa tras la noticia, María no aclaró demasiado la cuestión . "Ya lo veréis", prometió, asegurando que este tipo de decisiones se toman entre los miembros de la familia, descartando que hubiese ningún tipo de crisis entre ella y Pablo y avanzando que tiene nuevos proyectos en el horizonte. Palabras que ha matizado relativamente ahora.

Sin entrar en más detalles ni aclarar a qué se refieren exactamente, María ha vinculado este movimiento con la labor profesional de Pablo , que se dedica a las reformas y la construcción. Lo único que Pombo ha confirmado con rotundidad es que "la casa ya no está la venta" , sin extenderse más al respecto, ni explicar si es que finalmente se quedarán en ella o si quizás tienen ya un comprador para la misma. La pareja ha confirmado, eso sí, que están felices y muy ilusionados con la futura boda de la hermana de la influencer, Lucía Pombo , con Álvaro López-Huerta.

Mientras la pareja no esclarece qué ocurrirá finalmente con su vivienda, hemos podido ver a la instagrammer en varias ocasiones en el interior de la misma, mientras se recupera de la operación de pecho a la que se sometía recientemente. Una intervención en la que Pombo no paraba de pensar constantemente y que finalmente se realizaba para reducir el tamaño del mismo. Todo ha salido bien, y María ha confirmado en estas recientes declaraciones que, quince días después de pasar por quirófano, está feliz y siguiendo a rajatabla todas las medidas que le han indicado con respecto al posoperatario. "Una operación de pecho no es una tontería", ha explicado.