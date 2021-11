Pilar Rubio lleva ya un tiempo instalada en París, nuevo destino profesional de Sergio Ramos al que ambos se trasladaron hace unos meses junto a sus cuatro hijos. La familia ha escogido la zona de Neuilly-sur-Seine, un lugar exclusivo a las afueras de la ciudad, para su residencia. Y desde entonces Pilar ha compartido con sus seguidores cómo está siendo su nueva vida en la capital francesa, desde sus clases de francés a su rutina de entrenamientos. Algunas de sus publicaciones recientes han certificado, además, que la presentadora sigue disfrutando de una faceta con la que arrasa en redes, la de compartir trucos e ideas 'do it yourself': la última ha descubierto un talento oculto de la presentadora.