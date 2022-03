Alexander y Ella, los hijos de George y Amal Clooney que cambiaron la vida del actor de Hollywood

George y Amal Clooney forman una de las parejas más estables del panorama internacional. Cuando se conocieron, ella tenía una reputada carrera profesional y, sobre todo, un nombre en el mundo de los Derechos Humanos. Por eso, puede ser que mantenerse a la sombra del actor no era uno de sus deseos.

Él, bajo la etiqueta de ‘soltero de oro’, disfrutó mucho de la época en la que no estaba comprometido con nadie y se ganó el título a pulso. Por eso, nada hacía presagiar que Clooney pudiera sentar la cabeza. Y lo cierto es que esto no ocurrió hasta que no apareció la abogada en su vida.