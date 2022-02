Para la parte trasera, si no dispones de un cepillo especial para esta tarea, podrás atar un trapo a un palo y repetir todo ese proceso que acabamos de llevar a cabo en la parte delantera. Si el radiador tiene alguna mancha habrá que hacer uso de un desengrasante diluido en agua. Además, no deberás olvidar secar bien el radiador para que no acumule la humedad.