Will Smith, sobre su pasado sexual: "Cuando tenía orgasmos, me daban arcadas e incluso vomitaba"

“Necesitaba desesperadamente un alivio, pero como no hay píldora para el desamor, he recurrido a los remedios homeopáticos y a relaciones sexuales desenfrenadas ”, recordaba esta crisis surgida tras poner fin a su primera historia de amor. “No había tenido sexo con ninguna otra mujer que fuera Melanie, pero durante los siguientes meses me convertí en una hiena ". Un desenfreno sexual que, lejos de resultar satisfactorio, fue “desagradable”.

Jada Pinkett también hizo públicos los problemas sexuales con los que tuvieron lidiar en sus inicios. La mujer de Will desarrollaba su propia experiencia para incidir en el problema que afectas a muchas parejas, que es la comunicación. “Empezamos en esto a una edad muy temprana, ya sabes, 22 años. Es por eso que la parte de la responsabilidad realmente me golpeó porque creo que esperas que tu pareja sepa lo que necesitas, especialmente cuando se trata de sexo. Es como: ‘Bueno, si me amas, deberías saberlo. Si me amas, deberías leer mi mente”, reivindicaba la importancia de que se conversara sin tabús. “Dime lo que necesitas. Dime lo que quieres […] Es incómodo, pero es saludable, y pienso en el sexo porque es algo de lo que se habla y hay mucha fantasía a su alrededor”, reivindicaba.