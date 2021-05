Blanca Suárez, sobre su vida privada: "Si tengo un rollete, no quiero que lo sepa toda España"

Lleva cerca de 14 años en el mundo de la interpretación y se ha convertido en uno de los rostros más conocidos. Blanca Suárez ha conseguido crear una comunidad en redes sociales donde alcanza más de cuatro millones de seguidores, los mismos que están pendientes de cada una de las tendencias con las que posa en su cuenta de Instagram . Por no hablar de las alfombras rojas, donde suele ser una de las famosas más comentadas (para bien) por sus looks y sus apuestas en peinado y maquillaje . Pero detrás de todo este mundo, también tiene que hacer frente a la cara B de la fama, esa donde la popularidad provoca que tu vida privada, en ciertas ocasiones, quede expuesta ante el público.

Blanca Suárez, sin ella quererlo, ha sido portada en más de una ocasión de alguna revista del corazón. Sus relaciones sentimentales son una de las cosas sobre ella más buscadas a través de Google, algo que no le hace demasiada gracia. “Somos cotillas por naturaleza” , asegura en una entrevista para la revista Cosmopolitan. “Entiendo que cualquier persona pública es susceptible de esto. Lo que resulta extraño es que gente a la que no conoces dedique tanto tiempo a descubrir cosas íntimas sobre ti”, se plantea.

La actriz considera que su vida es suya y es ella quién elige a quién puede hacer partícipe. “Todos tenemos derecho a decidir hasta dónde contamos y qué queremos enseñar. Si tengo un rollete y se lo digo a mis amigas es porque quiero que lo sepan ella, no toda España, ni que unos señores fotógrafos elijan publicarlo y se entere mi familia ”, reflexiona en el medio citado anteriormente.

Además de su vida sentimental, la actriz ha sentido que en ocasiones han juzgado su aspecto físico. “Cada día que me levanto practico el mirarme al espejo y el aceptarme, el gustarme. Incluso cuando tu cuerpo cambia, tu cara cambia, tu pelo cambia… Todos cambiamos, crecemos y nos hacemos mayores, y hay que hacer un trabajo de aceptación”, contaba en la entrevista que puedes ver en este vídeo, admitiendo que, a veces, se trata de un proceso “largo y complicado”.

Los planes de Blanca Suárez respecto a la maternidad

“Esta pregunta me la llevan haciendo desde que tenía 18 años y es algo sobre lo que hay que reflexionar”, respondía tajante. La actriz tiene claro que le encantaría tener una familia pero que no es algo que considere “agendable”. Además, Blanca se ha sumado a la lucha de muchas vips para evitar que les hagan esta pregunta en cada una de sus entrevistas, ya que hay muchas mujeres que no quieren ser madre y que en ciertas ocasiones se puede sentir cuestionadas. "Es algo educacional que arrastramos de forma inconsciente”, reflexionaba.