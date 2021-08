El hijo de Concha Velasco, muy claro: "Hay que protegerla entre todos, es una persona mayor"

Unas declaraciones de Concha Velasco han obligado a que su hijo salga a la calle a dar explicaciones . En ellas, la veterana actriz alegaba haber vendido "todo lo que tenía en casa" durante la pandemia porque, "cuando no se cobra, hay que vender". Incluso puso ejemplos concretos: "Hace unos días le dije a mi hijo: 'Hay una cubertería allí, véndela'. Y le dieron 50 euros para ir a la farmacia". Sin embargo, parece qu e la situación económica de la también presentadora no es tan dramática como la pintaba . Al menos así ha querido puntualizarlo su hijo mayor en una extensa entrevista que puedes ver en el vídeo que abre esta noticia.

En palabras de Manuel Velasco, su hijo mayor , mano derecha personal y profesional y autor de 'La habitación de María', función que Concha se encuentra en estos momentos representando, su madre no necesita vender sus enseres ni para cuestiones de primera necesidad (como en el caso de los fármacos) "ni de última". El contrato que firmó por esta obra con la que está de gira es, según él, "maravilloso", y las condiciones económicas que esto implica hacen que no existan problemas en este sentido.

Tras asegurar que es "raro" que una profesional de su calado continúe sobre las tablas, con tal actividad laboral, Manuel ha insistido que esta presencia no es por necesidad, ya que perfectamente podría disfrutar de una pensión que es "muy alta", acorde a "todos los años en los que ella ha cotizado a la Seguridad Social" . Y también le ha dado una serie de consejos para que no se repitan "locuras" como la de estos días, en los que el nombre de Concha Velasco ha copado titulares a diario.

"Yo le he dicho que entrevistas ya no puede hacerlas sola, porque te intentan pillar y no puede ser", ha explicado con extrema amabilidad, dando las gracias a la prensa por su trato y pidiendo que esta frase no se malinterprete. "Ella puede hacer cosas que la diviertan si se aburre, pero no tener un compromiso largo porque ya no está para eso". Y ante este malentendido, Manuel Velasco ha extendido esta intención a los medios: "Es una mujer mayor, sepamos cómo hablan las mujeres mayores, protejamos a las personas mayores. A mi madre hay que protegerla".