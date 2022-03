Ainhoa Arteta, con "las emociones a flor de piel" tras su reaparición: "Ha cambiado mi vida y mis prioridades"

El domingo 27 de febrero fue un día "mágico" para Ainhoa Arteta . Y no lo decimos nosotros, así lo definió la propia artista a su salida del Teatro de la Zarzuela, donde se produjo su esperadísima reaparición tras ese delicado bache de salud que le hizo temer por su vida. Poder volver a subirse a un escenario, cantar de nuevo después de que un cólico nefrítico se complicase, derivase en un fallo multiorgánico, la dejase cinco días en coma y le hiciese perder varias de sus falanges , es lo que le hizo romper a llorar mientras recibía una larguísima ovación de "verdadero amor" por parte de su público.

“Describir lo que yo sentí el domingo en el Teatro de la Zarzuela es muy difícil. Eran sensaciones nuevas, distintas… quizá también porque en estos ocho meses me ha cambiado mucho la vida y las prioridades”, ha reflexionado sobre su vuelta a los escenarios Ainhoa, que pisaba de nuevo las tablas sin estar totalmente recuperada, pero con el convencimiento de que era el momento de retomar su trabajo y “salir al público”.

Un emotivo post en el que no se ha olvidado de sus amigos y familiares, personas fundamentales que no faltaron en este “día tan mágico” y que fueron fundamentales “para que yo saliera donde estaba”. Ellos no le soltaron la mano en la etapa más dura de su vida, algo que tiene grabado en el corazón.