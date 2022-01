La nueva vida de Ainhoa Arteta tras perder varios dedos: “Estoy concentrada en mi recuperación”

“Ha sido un momento bastante difícil. Sobre todo porque salía, bueno, estoy todavía saliendo, de varias amputaciones y de injertos. Aún no estoy del todo recuperada. He pasado mucha angustia, mucho miedo. Pero más que por otra cosa, por la salud. No tanto por la historia mediática”, se sinceraba en una entrevista exclusiva para Shangay.

“Para mí lo primordial de todo esto, en lo que yo me centraba, es en que había sobrevivido, primero porque me podía haber muerto, fue cuestión de horas, y yo me centraba en eso. He sobrevivido, y ahora tengo unas secuelas que superar. En eso me he concentrado”, comentaba sobre su ausencia Ainhoa Arteta, que no esconde sus manos después de lo sucedido: