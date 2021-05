Blas Cantó: "He tenido cerca episodios como el que cuenta Rocío Carrasco, merece quitarse lastre"

Hacía demasiado tiempo que un tema del papel couché no dividía tanto un país como el caso Rocío Carrasco . El hecho de que la primogénita de la Jurado haya decidido "contar la verdad para seguir viva" a través de una docuserie cuyo próximo episodio se emitirá el miércoles en Telecinco ha provocado una revolución social en torno a la violencia de género o las relaciones madre-hija. Y ya son centenares los rostros vip que se han posicionado.

Yolanda Ramos, el nexo de unión entre Rocío Carrasco y Blas Cantó

El cantante es íntimo de Yolanda Ramos, amiga de Rociíto desde que presentaron juntas 'Hable con ellas'. 'Rocío: contar la verdad para seguir viva' ha supuesto un tsunami emocional para la humorista, que no dudó en posicionarse de su lado contando que ella también fue víctima de maltrato psicológico . Y pronto, "cuando podamos estar más tranquilos", entre sus planes está juntar a Blas con Carrasco para que puedan conocerse con calma.

La experiencia del artista que ha hecho que empatice con la docuserie

Sin embargo, si algo ha hecho que Cantó se suma a la corriente de apoyo a la hija de Rocío Jurado ha sido que su testimonio no le queda tan lejano. "De alguna manera estoy contento de haber participado de esto. He tenido cerca eso, no solo episodios como los que cuenta Rocío con su expareja, sino también amigas que están sufriendo cosas con sus hijas y lo entiendo. Hay quien dice que un hijo es un hijo y una madre es una madre".