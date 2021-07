Geno Machado, sobre la polémica canción de Fórmula Abierta con Àlex Casademunt: "Tenéis la mente podrida y sucia"

La trágica muerte de Àlex Casademunt el pasado mes de marzo conmocionó a la sociedad española y puso de luto al mundo del espectáculo. Familiares, amigos, seguidores del artista y compañeros de Operación Triunfo se trasladaban a Barcelona nada más conocer la noticia para despedirse del joven y arropar a su entorno más cercano. El artista estaba ultimando su vuelta a la música con una preciosa balada, Otra oportunidad , que finalmente ha visto a la luz gracias a la colaboración de su hermano. Él no ha sido el único que ha querido rendirle homenaje a través de su gran pasión. Fórmula Abierta , banda musical de la que formaba parte, sacará un single inédito que grabaron junto a él hace dos años, Contigo me quedo, cuyo teaser está dando mucho que hablar en redes.

Su productora se encargaba de promocionar este “regalo de Àlex”, que podrán desenvolver sus seguidores en todas las plataformas a partir de este viernes, con un vídeo en el que se recogían 15 segundos del hit: “Siento que me estoy muriendo, como el corazón se para y hasta me falta el aliente. Me resucitas a besos”, eran los versos escogidos para generar cierta expectación ante su inminente estreno.