“Aquí tienes la canción que compusiste y quisiste que la cantara contigo. Siempre capaz de hacer magia. T’estimo”, se dirigía directamente el músico a Àlex Casademunt, que es el protagonista de la portada de la que será su última canción. “Solo dame una oportunidad, por favor. Que he pasado muchas cosas y ya sé que como tú no hay dos. Los errores del pasado solo pueden cambiar a mejor, pero no te vayas, por favor...”, dicen algunos de los versos de esta balada.