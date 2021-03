Rosa González, madre de Àlex Casademunt: "Bruna al ver una estrella ha dicho ahí está papá y se ha puesto a cantar”

En esta emocionante conversación telefónica con ‘Juntos’, programa de Telemadrid, Rosa solo tenía palabras de agradecimiento para esos 15 amigos que su hijo pequeño se llevó del talent show musical que le catapultó la fama. “Se querían todos. A mi niño lo querían un montón y mi niño a todos, a todos” , recalcaba el cariño que se guardan todos los concursantes de OT pese a que sus caminos se hayan separado por el paso del tiempo. “Todos sin excepción un 12, no un 10, un 12”, valoraba la atención que habían prestado a los familiares del catalán en estos momentos tan duros.

Para el músico, Bruna, su hija de tres años, era el gran amor de su vida y su prioridad absoluta, y así lo ha hecho saber públicamente su entorno. Sobre la pequeña también ha hablado en esta distendida charla, desvelando una conmovedora anécdota acerca de cómo recuerda a su padre. “Esta tarde me la han traído a casa y pobreta… Siempre que ha venido, siempre ‘su papa, su papa’, y hoy no ha nombrado a su padre, no lo ha nombrado. Simplemente cuando se ha marchado, que era de noche, ha mirado al cielo, ha visto una estrella, que siempre es la que brilla más de todas, y ha dicho: ‘Mira papá’, y se ha puesto a cantar una canción que cantaba siempre con Álex”, comentaba con un tono sereno pero cargado de dolor, afirmando que cuando crezca le harán saber “que su padre la quería, que su padre era único”.