La cantante ha explicado que llegó a ello a través de su centro de salud. En una visita rutinaria le dijeron que estaban haciendo un ensayo con una vacuna y ella entraba dentro del perfil que necesitaban. “Al principio me dio un poco de miedo, pero me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad” , ha explicado a las cámaras de Europa Press. Y no lo hizo sola. Tras conocer que su pareja también entraba dentro del perfil, José Ángel Ortega fue el primero en acudir y después se animó la cantante.

Gisela recuerda a Àlex Casademunt

“Veo fotos de él y pienso que no puede ser. Me parece increíble que no esté. En el fondo, una parte de mí piensa que no es real”, dice la cantante sobre su muerte, que ocurrió el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico a los 39 años. “Hemos convivido muchísimo, pero en los últimos años cada uno tenía su vida pero él siempre estaba presente, como que mi relación con él no ha cambiado tanto. Me va a acostar mucho tiempo asimilar que ya no está”, asegura la artista.