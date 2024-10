Que la tecnología es neutra es una frase que escuchamos muy a menudo. Sin embargo, no podemos olvidar que está diseñada y construida por personas, por lo que es imposible que sea objetiva . De ello da cuenta la doctora en Informática y Modelización Matemática Marta Beltrán , quien ha publicado el libro 'Mr. Internet'. Un ensayo en el que demuestra cómo las mujeres sufren discriminación y violencia cuando usan la tecnología . Todo explicado a través de ejemplos, como por qué los 'deep fakes' se utilizan sobre todo contra las mujeres (como le ocurrió a María Pombo ), por qué suelen sentirse menos competentes online o por qué en Wikipedia hay muchas más biografías de hombres. Una realidad en la que ella se ha centrado, pero que va más allá. "En mi libro hablo de mujeres, pero nos podemos encontrar con otros colectivos que salen igual de damnificados ya sea por edad, por raza, por diversidad funcional, etc", cuenta a Divinity.

No, no lo es. Aunque haya más motivos, principalmente por dos: porque la diseñamos y construimos personas y porque tiene un papel muy importante en la sociedad. Tiene un gran poder transformador, lo que implica poder. Por ello, por más que la veamos como algo objetivo o relacionada con la ciencia, nunca ha sido neutra.

Yo me he centrado en las mujeres, pero lo que se desprende del libro y de otros análisis similares es que el suponer que el usuario siempre es el mismo tipo de persona, es decir, hombre, sano, blanco y heterosexual, hace que quien no se ajuste a ese arquetipo se vea perjudicado. Pero otras muchas personas y colectivos pueden salir damnificadas por su edad, por su raza, por su diversidad funcional, etc.