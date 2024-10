Najwa Nimri, de cantante a villana por excelencia: la intrahistoria de su ascenso a la fama

La actriz reconoce que, en los rodajes, no suele quedarse más de la cuenta a confraternizar con el equipo y que habla poco, prefiriendo irse a casa a una hora que le permita estar con su hijo. También afirma que respeta mucho los procesos de los otros actores; si Alba Planas, que interpreta a Hildegart en ‘La virgen roja’, necesitaba otro tipo de energía en el set, ella prefería tener el contacto justo con ella y dejarle su espacio. Atribuye a la edad y a la experiencia haber conseguido un acceso más fácil a las emociones necesarias para la interpretación, ser consciente de que tiene que estar presente en el momento y luego, cuando termina la jornada, dejar el personaje en el plató y no llevárselo a casa. No le va el Método, esa escuela de interpretación en la que el actor tiene que estar en personaje constantemente para conseguir el resultado buscado.