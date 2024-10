Aitana y Miriam Rodríguez han confirmado que no asistirán a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías por un motivo relacionado con sus carreras

Amaia, Raoul Vázquez y Nerea Rodríguez han demostrado su talento en la interpretación formando parte del reparto de series de ficción y obras de teatro

Ana Guerra aclara finalmente si la reina Letizia acudirá a su boda con Víctor Elías: "Sería un placer"

Ana Guerra se encuentra en un momento dulce: además de haber regresado a la escena musical con su nuevo álbum 'Sin final' y tener una gira planeada para 2025, está apunto de contraer matrimonio con Víctor Elías en una boda muy esperada por todos. Entre la larga lista de invitados se encuentran algunos de los concursantes de 'Operación Triunfo 2017' que fueron los compañeros de la de San Cristóbal de La Laguna durante su paso por la Academia hace siete años. Se espera que la mayoría de ellos acudan al este mediático enlace matrimonial pero, ¿qué hay de la vida actual de Roi, Agoney, Alfred, Ricki Merino, Miriam Rodríguez o Alfred? Te contamos todos los detalles por ir calentando motores.

Aitana Ocaña

Se puede decir que ha sido una de las participantes de aquella inolvidable edición de 'OT' que más éxito ha tenido. Su música ha conseguido traspasar las fronteras de nuestro país gracias a sus letras pegadizas y a sus colaboraciones con artistas como Emilia Mernes, Nicki Nicole y Sebastián Yatra, con quien ha compartido algo mas que una canción.

En la actualidad y tras el reciente éxito de su último álbum 'Alpha' y su gira 'Alpha Tour', Aitana se encuentra en Los Ángeles inmersa en la grabación de su nuevo álbum motivo por el cual no podrá asistir a la boda de su compañera de edición, con quien interpretó la conocida canción 'Lo malo'. "A la boda de Ana no voy a ir, ella ya sabe por qué. Ya hemos hablado y está todo súper bien. Yo a ella la amo con todo mi corazón y nos queremos mucho", declaró Aitana en 'Los 40'.

Amaia y Alfred García

La "relación" entre Amaia y Alfred que aparentemente surgió en la Academia no prosperó, como todos saben. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados tanto en lo personal como en sus carreras musicales. Amaia lanzó su álbum debut tras ser la ganadora de la edición y se ha convertido en un rostro habitual de algunos de los festivales de música más importantes del país. También, la hemos podido ver como actriz en una faceta totalmente nueva para ella, metiéndose en la piel de uno de los personajes principales de la serie 'La Mesías' dirigida por Los Javis, que se ha llevado el beneplácito de la prensa.

Alfred también ha seguido con su carrera musical en la que se define como "un obrero de la música" y un "cantautor". El catalán ha lanzado tres álbumes de estudio desde su salida de la Academia y desde que representó a España en Eurovisión junto a Amaia, ha aparecido en varios programas de televisión de entrevistas de personalidad como en 'Late Motiv' o 'Late Xperience'. 'Rumba Catalana' ha sido su último single con el que pretende redefinir su sonido musical.

Miriam Rodríguez y Lola Índigo

Su paso por diferentes programas de televisión desde que salió de la Academia ha sido abrumador. Miriam Rodríguez participó como coach en 'La Voz' y ha sido participante de 'Tu cara me suena' donde se hizo con la victoria por sus increíbles imitaciones. Aunque ha estado cuatro años sin lanzar un álbum desde sus dos primeros lanzamientos, la gallega ha lanzado su tercer álbum que es "el más personal de todos" titulado 'Líneas rojas', además de varios sencillos como 'Si me engaño' que ya se posicionan en los primeros puestos de las listas musicales. Con respecto a la boda de Ana Guerra, Miriam ha comunicado públicamente que no podrá asistir ya que tiene que cumplir con su calendario de grabaciones.

La carrera de Lola Índigo ha subido como la espuma desde que salió de la Academia como la primera expulsada. Su éxito ha sido reconocido internacionalmente y sus singles se posicionan en los primeros puestos de las listas de éxitos musicales en muy poco días tras su lanzamiento. Lola ha colaborado con auténticas estrellas de la escena urban y trap tanto de España como de Latinoamérica, con artistas como RVFV, La Zowi o Manuel Turizo. Al contrario que Miriam Rodríguez, Lola Índigo confirmó en una alfombra roja que sí acudiría a la boda de Ana Guerra y Víctor Elías: "¡Hombre, claro que voy a ir! ¡Con lo que me gusta a mí un bodorrio", dijo la granadina a 'Los 40'.

Roi, Agoney y Raoul Vázquez

Roi Méndez tampoco ha dejado de lado su carrera musical. Durante este tiempo, ha lanzado varios sencillos e incluso le ha compuesto una canción a sus excompañeros de 'OT 2017' que se hizo viral. En las redes sociales ha sabido hacerse un hueco compartiendo vídeos con amigos haciendo todo tipo de challenges y retos virales. 'Aunque sea yo' ha sido su último lanzamiento musical y uno de los más personales del artista.

Agoney también se hizo con la victoria de 'Tu cara me suena' por sus imitaciones de diez. En la actualidad, el canario se encuentra inmerso en la promoción de su nuevo álbum 'Dicotomía' en el que se ha entregado en cuerpo y alma. En cuanto a lo personal, comparte su vida con Marc Montojo, un bailarín que participó en su misma edición del 'Benidorm Fest'.

Tras la salida de Raoul Vázquez de la Academia más famosa de España, el cantante no logró hacer sonar su música propia hasta un año más tarde y de la mano de Belén Aguilera, con quién colaboró en 2018 con el single 'Tus monstruos'. No fue hasta 2019 cuando por fin vio la luz un tema suyo propio, su primer sencillo en solitario titulado 'Estaré ahí' y su primer álbum 'El pecado'. Recientemente, ha participado en 'Tu cara me suena' y es un rostro habitual en alfombras rojas, estrenos, premieres y galas de premios. También, tuvo un papel en la obra de teatro 'La llamada' de la mano de Los Javis.

Cepeda y Mireya Bravo

Luis Cepeda fue uno de los concursantes más carismáticos de 'OT 2017' y fuera de la Academia ha sabido mantener ese carisma que tanto le caracteriza. Ha tenido un par de revuelos mediáticos a través de su perfil de Twitter donde se muestra muy activo. Su carrera musical también ha crecido al igual que la de sus compañeros, ahora se encuentra realizando su gira 'Contradicción Tour' tras el lanzamiento de su último álbum de estudio con la que ha visitado ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. En su redes sociales, comparte a menudo instantáneas junto a sus compañeros de edición como Roi Méndez y Ricki Merino demostrando la buena relación que guarda. E incluso, Cepeda fue invitado por a los Premios Princesa de Girona donde pudo conocer en primera persona a la Reina Letizia.

La vida de Mireya Bravo desde su paso por la Academia ha sido diferente al de sus compañeros. La cantante no lanzó su primer álbum hasta finales de 2018, llamado 'Tu reflejo' y tras él, pasó dos años sin lanzar música. Después de su pausa, la malagueña regresó con más fuerza que nunca lanzando algunos sencillos que lograron colarse en las listas de éxitos, como 'Corazón vendío' o 'Indestructible', siendo este su último lanzamiento.

Ricky Merino y Nerea Rodríguez

Ricky Merino no ha dejado de aparecer en la pequeña pantalla. El cantante ha sido presentador de varios programas de televisión, además de participante de otros concursos y talents shows mientras continuaba con su carrera musical. En los últimos tiempos, ha lanzado 'Superstar', uno de sus singles más esperados tras su último álbum de estudio en 2021 que llevaba su propio nombre por título. Así como Nerea Rodríguez, quien también ha seguido haciendo música mientras participaba en concursos como 'Tu cara me suena' y en obras de teatro como 'La llamada'. En lo personal, se conoce su relación con el Dj Hektor Mass aunque terminaron rompiendo. Ricky y Nerea protagonizaron un gran momento musical interpretando juntos la canción 'Shallow' en un concierto muy especial de la banda 'Broadway Sinfónico'.

Juan Antonio Cortés y Marina Jade

Tras salir de la Academia, Juan Antonio lanzó 'No te echo de menos', una canción que llegó a superar el millón de reproducciones. Así, y tras un parón de varios años por su paternidad, volvió a la música en 2021 con la canción 'El ángel que me quema'. Juan Antonio sigue muy de cerca la carrera de sus excompañeros de edición y acude a sus conciertos siempre que tiene ocasión, aún así, hace dos años que no comparte contenido en sus redes sociales. Al igual que de la concursante Marina Jade, de quien se conocen muy pocos detalles ya que hace más de un año que tampoco comparte contenido. En 2022, lanzó un single titulado '8x7' siendo esta su último canción publicada.