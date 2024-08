Terelu Campos ha confesado que hacía "mucho tiempo" que no veía tan feliz a su hija Alejandra. A pesar de que en un primer momento la noticia del embarazo la llegó a dejar "sin voz" por no poder contárselo a nadie, la presentadora ya ve el futuro con otra perspectiva y la familia Campos se preparara para el nacimiento del que será el nieto de Terelu y el primer hijo de Alejandra Rubio. En unas declaraciones a la revista Lecturas, la hija de María Teresa Campos ha comentado que quiere que su nieto o nieta - todavía no han desvelado el sexo - la llame "abuela" y ha contado también cómo la evolucionado su relación con Carlo Costanzia, pareja de su hija.