Cari Lapique vuelve al trabajo dos meses después de la muerte de su hija, Caritina, y su marido, Carlos Goyanes

Aunque han tratado de no dar declaraciones públicas, sí que lo han hecho a través de redes sociales, como Carla Goyanes, su hermana, que prometió en su cuenta de Instagram cuidar de sus sobrinos como si fueran sus hijos: "Hace unos días me decías que no te creías que todo eso era por papá y ahora yo no puedo creerme yo que sea por ti. Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos".