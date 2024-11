Fran Rivera comparte la tierna reacción de su hijo Curro al embarazo de Lourdes Montes: "Muy gracioso"

Fran Rivera y Lourdes Montes no pueden estar más ilusionados ante la llegada del que será su tercer hijo en común. Hace apenas unos meses que la pareja daba la gran sorpresa al anunciar su embarazo , aunque el camino no ha sido nada fácil, tal y como ha explicado el torero en '¡De Viernes!'

"Llevábamos cinco años buscando desde que nació el pequeñajo, además a mi me dio un toro un cornada en un testículo y creíamos que eso ya no funcionaba del todo bien", ha confesado. De hecho, en el breve avance que ya habíamos podido ver del programa, Fran contaba cómo había su reacción al enterarse de que iba a ser padre otra vez .

"Me llama llorando y me enseña el predictor y le dije: 'No me lo puedo creer' ", contaba en el teaser compartido por Telecinco esta misma semana. Sin embargo, ahora ya hemos podido conocer más de cerca cómo están viviendo esta nueva etapa que les convertirá en padres de familia numerosa.

"Es una alegría... y cuando escuché el otro día el corazón", asegura emocionado el torero. Además, ha desvelado cómo fue la reacción de sus hijos , Tana , Carmen y Curro ante la noticia del embarazo. "¿Los hermanos? Pues Cayetana como loca , es una mujer tremenda. Carmen lo ha llevado muy mal, y Francisco es muy gracioso, porque los niños somos mucho más básicos. Me viene llorando y dice: 'No quiero dejar de ser tu bebé'". Ahí, Fran cuenta que cogió a su hijo y le tranquilizó asegurándole que jamás iba a "dejar de ser su bebé".

De momento, y según Rivera, no saben si tendrán un niño o una niña, aunque él prefiere niña "porque me hace ilusión que esté con Carmen y haga más migas con ella". Según explica el torero, su hija es muy sensible y muy especial. Además, en cuanto a la idea de que uno de ellos quiera ser torero el día de mañana, lo tiene muy claro. "Pienso ver a un hijo mío delante de un toro... y eso es un riesgo. Pido a Dios que no me mande eso", apunta con sinceridad.