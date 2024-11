Javier Ungría habla como nunca de su madre por un motivo especial: "Mi hija y yo sabemos la suerte que tenemos"

El pasado mes de septiembre, tras salir a la luz el resultado de su batalla judicial con su ex por la custodia de su hija en común -a falta de recurso-, Elena Tablada hablaba como nunca sobre su vida personal en 'Me quedo conmigo', una docuserie de Mtmad en donde hizo un recorrido de su vida y de sus relaciones analizadas por Andrea Vicente, una psicóloga. En este espacio, la modelo española de raíces cubanas desveló por primera vez su versión de la ruptura con Javier Ungría, su exmarido. Además, aprovechó la ocasión para hablar sobre su exfamilia política .

Mientras que a la familia de David Bisbal la recordaba con un gran cariño, aunque dijo que no tenía relación con ellos, no fue sí con la de Ungría. "El tigre identifica la resiliciencia que tuve", dijo en referencia al entorno del empresario, a los que comparó con varios villanos de los dibujos Disney. "Representa a la familia del padre de mi hija, todo es imagen, todo protocolaria", comentó antes de referirse a las mujeres del clan como "malas": "La madre es muy guapa, de cara es de una manera, es alegre pero luego hay otra cara (reifiéndose a la bruja de Blancanieves)". Además, también aprovechó la ocasión para definir a las hermanas de su ex: "A las hermanas... no tenía las hermanastras de las Cenicienta, que también vienen con la manzana, pero esta envenanada".