Javier Ungría aclara el verdadero motivo de su ruptura con Elena Tablada: "Era el último mono"

Y lo cierto es que el empresario parece tener una versión bastante diferente de la situación, sobre todo porque él considera que el problema residía en la forma que ambos tienen de educar, ya que se confiesa mucho más estricto que Elena. "Me gustan los modales y Elena no es tanto así", contaba en el programa de Telecinco. Aunque, si hay algo que ha dolido realmente a Javier, es que su expareja le haya acusado de no ser adecuado para su hija.