Javier Ungría destapa su verdadera relación con la hija de David Bisbal: "Un poco complicada"

Algo, que según Elena, llegaba a pasar factura a su matrimonio y la llevaba a tomar la decisión de separarse. Durante su paso por el programa 'Me quedo conmigo', la modelo cubana contaba que su expareja le había llegado a coger "cierta manía" a su hija mayor . De hecho, asegura que el propio Javier llegaba a confesarle que "no la aguantaba", lo que volvía la situación completamente insostenible.

"Seguía tragando e intentándolo, no me cabía en la cabeza", se lamentaba Tablada al respecto. Unas duras acusaciones ante las que ahora Javier Ungría se ha pronunciado largo y tendido en '¡De Viernes!' , donde por fin ha aclarado cómo era la relación que mantenía realmente con la pequeña Ella. A pesar de que Ungría admite que la relación con la niña pudo llegar a ser un poco complicada al principio, deja entrever que jamás sintió por rechazo por ella y que se limitaba simplemente a ejercer de padre.

"Me gustan los modales y Elena no es tanto así", apunta. Sin embargo, no considera que ese haya sido un detonante de cara al fin de sus matrimonio. "No gustaba el momento de poner normas", considera. Más bien, Ungría lo ve incluso como una excusa por parte de su expareja y considera muy injusto que Elena Tablada haya dejado "entrever que yo no he sido adecuado para su hija" cuando mantenían una relación completamente normal. Es más, Ungría insiste en que él quiso acudir a profesionales (un especialista infantil) para mejorar esa relación.