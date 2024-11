Días después, era la modelo española la que concedía una entrevista en '¡Hola!' en donde daba detalles del nacimiento de su primera hija biológica -ya que los vástagos anteriores del futbolista los adoptó como suyos desde el primer momento-. "Fue una experiencia muy diferente a lo que imaginaba. Siempre impresiona el momento del parto, pero trataba de no pensarlo demasiado. Así que saqué de mi mente cómo sería ese momento y me centré en hacer vida normal hasta que llegara el día del nacimiento de Alana Martina (...). Cristiano me decía que estuviera tranquila pues había sido muy responsable durante todo el embarazo y que Dios me iba a ayudar en el parto. Cuando alguien es bueno, recibe cosas buenas", dijo en un amplio reportaje en el medio citado, en donde comentó que la pequeña llegó al mundo con una canción de Alicia Keys como banda sonora del parto.