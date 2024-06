Además, Ana Obregón quiere que su nieta, hija póstuma de Aless Lequio, continúe con el que fue uno de los deseos de su padre. La actriz quiere que, cuando ella ya no esté, su "peque", que es como llama a Anita, "siga con la fundación de su papá". "Eso me lo enseñó Aless, me dio una lección de vida porque me dijo que primero teníamos que pasar tiempo con las personas que queremos y segundo pasar tiempo ayudando a los demás", ha dicho emocionada.