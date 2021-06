Su matrimonio con Rafael Duque y madre a los 45 años: la vida familiar de Ana Torroja

Ana Torroja presenta su nuevo álbum, que saldrá el próximo 2 de julio

La cantante está casada con Rafael Duque, ingeniero de sonido

También se convirtió en madre a los cuarenta y cinco años de una niña, Jara

José María y Nacho, los hermanos Cano, encontraron en Ana Torroja la vocalista perfecta para hacer realidad Mecano, el conocidísimo grupo que triunfó en los ochenta. Tras años convertidos en los auténticos ídolos de toda una generación por temas como ‘Hoy no me puedo levantar’, finalmente, en 1992, decidieron disolver el grupo y comenzar así carreras en solitario. A lo largo de estos años, la cantante ha lanzado cinco discos y uno nuevo está a punto de ver la luz. En lo referente a su profesión no hay nada que sea un secreto, pero ¿y su vida privada?

Ana Torroja siempre ha querido que lo que está fuera del escenario perteneciese a su intimidad. El 16 de mayo de 2003, la artista se daba el ‘sí, quiero’ con Rafael Duque a bordo de una goleta en la costa mallorquina. Los siete hermanos de la cantante y algunos de sus mejores amigos fueron de los pocos invitados a la ceremonia, a la que acudió solo el círculo más cercano de la pareja. Después de la goleta, todos ellos se trasladaron a Villa Carmen, la casa que tenía en aquel momento Ana Torroja y en la que celebraron la posterior fiesta.

Así es Rafael Duque, el marido de Ana Torroja

Rafael Duque, marido de Ana Torroja desde entonces y su conocida pareja de toda la vida, es productor y padre de su única hija. “Mi marido es quién siempre me da un empujón, quién me anima y me ayuda para poder hacer todo esto”, contaba la artista hace unos años en una entrevista para ‘El País’. Juntos, diez años después de tener a su hija Jara, decidieron dejar atrás España – que no abandonarla – para emprender una nueva vida en México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Torroja (@ana_torroja)

“Soy muy aventurera y me encanta crear”, ha dicho en alguna ocasión sobre los proyectos que la obligaban a viajar a España de forma asidua. “Nunca me he ido de mi país. Que viva fuera no significa que realmente no tenga en España mi casa”, ha mantenido siempre.

La maternidad de Ana Torroja a los 45 años

Como siempre ha querido llevar su vida privada al margen del revuelo mediático, a Ana Torroja le costó mucho contar que estaba embarazada. Fue en el año 2005, cuando acababa de cumplir 45 años, y lo hizo público durante el musical de ‘Hoy no me puedo levantar’, cuando su cambio físico le impidió ocultarlo más. “La barriguita ya empieza a ser evidente, pero no me gusta hablar de estas cosas. Me lo guardo para mí”, dijo por aquel entonces.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Torroja (@ana_torroja)

Jara, la única hija de matrimonio, llegó dos años después de convertirse en marido y mujer. “Ella es muy deportista. Mi hija es una aventurera como yo, le encantan las experiencias nuevas”, aseguró cuando tomaron la decisión de mudarse a México. Han sido muy contadas las ocasiones en las que hemos podido ver a su hija, pero a través de sus redes sociales, Ana Torroja publicaba el pasado mes de mayo una fotografía antigua junto a Jara. “Felicidades a todas las mamitas que celebran hoy el regalo más bello de la vida”, escribía.

El durísimo accidente de tráfico con el que “volvió a nacer”