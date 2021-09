“He vivido un tiempo maravilloso cerca de mis hijos y de mi mujer, y eso creo que será lo positivo que me llevaré de todo esto. A mi hijo mayor he podido enseñarle a tocar el piano, le he dado clases de canto, he jugado…”, explicaba a ¡Hola!, revista en la que reconocía que una de sus grandes pasiones es el fútbol. “Es muy gracioso, muy buena gente y muy divertido. Tiene muy buen sentido del humor”, confesaba orgulloso en el photocall de la nueva película de Santiago Segura, donde posó el joven para los medios por primera vez.