David Bustamante, orgulloso de las notas de su hija Daniella: "Se ha puesto las pilas"

“Me va a querer matar, porque es lo contrario. Mi hija es un amor, me saca unas notas increíbles, pero en casa de herrero, cuchillo de palo. Me ha suspendido música”, aseguraba en el programa de Dani Rovira. El músico, entre risas, explicó que le recordó a la joven que tiene “un músico en casa” y le podía preguntar cualquier asunto relacionado con esta disciplina. “No pasa nada porque el resto son todo sobresalientes, pero que la próxima vez le ayudaba yo a poner notitas en el pentagrama”, ofrecía su inestimable ayuda a Daniella, que no encajó nada bien que su padre hiciese públicas sus notas.