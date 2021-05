El entorno familiar que apoya a Mónica García de Más Madrid: padre psiquiatra, marido anónimo y tres hijos

“Yo quiero que mis hijos estén conmigo o con su padre, por eso muchas veces me veo trabajando por la noche. Actualmente no hay conciencia de que la conciliación consiste en renunciar”, aseguraba Mónica, que recordaba que “la vida laboral es muy larga y el cuidado de los menores muy corto”. “Lo quiero aprovechar, si con eso me pierdo cosas, pues me las he perdido, no tengo ningún problema”, reconocía.