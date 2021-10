Roma, la hija de Laura Escanes y Risto Mejide, habla tres idiomas: "Lo mezcla todo"

Hace justo una semana, Laura Escanes y Risto Mejide celebraban el segundo cumpleaños de su hija Roma . La pequeña, que ha crecido mucho, se ha convertido en la revolución de la casa del matrimonio y ya corretea y hace 'trastadas', como pintar las paredes de casa con sus lapiceros cuando mamá y papá no miran. Como cualquier bebé de su edad, su lenguaje es cada vez más avanzado y la pequeña cada día se comunica mejor con su entorno, aunque su caso es especial, pues habla tres idiomas.

La pequeña tiene la suerte de poder tener padres trilingües. El castellano y el catalán, lenguas maternas de Laura y Risto y, además, inglés . Enseñar a hablar a un bebé en dos idiomas no es tarea sencilla, mucho menos si son tres. La pequeña lo mezcla todo y, aunque a su madre le hace gracia su 'idioma inventado', Laura ha querido pedir consejo a su comunidad de internautas para saber cómo proceder a la hora de enseñar a su hija a comunicarse en una lengua o en otra.

"Yo siempre le hablo en catalán. Risto siempre en castellano. También tiene el inglés en su día a día. Aunque ella nos conteste en otro idioma, nosotros intentamos no cambiar. Mezcla castellano, catalán e inglés ", comenta tras compartir un vídeo en el que se puede ver a la pequeña divirtiéndose con sus juguetes y chapurreando una mezcla de las tres lenguas que hablan con ella en casa. "Familias bilingües, ¿cómo lo hacéis?", pregunta la influencer.

Las respuestas no han tardado en llegar y una de sus seguidoras, maestra y doctorada en plurilingüismo, ha querido dar a Laura algunas recomendaciones, mientras explica que es un proceso complicado y lento y que su hija tardará años en comunicarse utilizando uno u otro idioma. "Lo mezclará todo hasta los 7-8 años. Seguid haciéndolo como hasta ahora y reforzad positivamente su discurso. Si os dice 'M'agrada l'apple', contéstale 'T'agrada la poma?' y Risto '¿te gusta la manzana?' (Dependiendo de a quién se lo diga, claro, no hace falta que repitáis)", explica a la escritora de Piel de Letra, que no ha dudado en compartir su respuesta para ayudar a otras familias en su misma situación.