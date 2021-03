Rosa López perdía a su padre hace 15 años después de una larga lucha contra un cáncer de pulmón

El éxito de la cantante tras salir de la academia cambió también la vida de Eduardo, que se volcó en la carrera de su hija

La granadina ha hecho un directo en Instagram en esta fecha tan marcada y ha recordado con emoción cómo se enteró de esta trágica noticia

La vida de Rosa López cambió drásticamente cuando decidió entrar hace dos décadas a la academia del talent show musical que cambió, de la noche a la mañana, su anonimato por una abrumadora fama. Con el sueño de conseguir un hueco en el complicado mundo de la música y en plena juventud, la cantante arrasaba en el programa y se ganaba el apoyo y el cariño de toda España por su naturalidad, talento y corazón. Si bien es cierto que nada volvió a ser lo mismo para ella, lo mismo sucedió con su familia. El padre de la granadina, Eduardo López, siempre estuvo muy unido a su hija y abandonó su profesión de vigilante para volcarse en su carrera. Sin embargo, el mundo de la de Peñuelas se derrumbó por completo con su fallecimiento tras una larga enfermedad, llegándose a plantear “abandonar” su profesión. 15 años después de su pérdida y a punto de sacar un nuevo single, ha querido recordarle a través de un directo en Instagram.

“Madre mía, a las 4 de la mañana quién va a haber…”, bromeaba nada más iniciar el directo con la hora que había escogido para hablar con sus miles de seguidores. “Estoy a esta hora… Tiene una explicación. Hace 15 años mi padre falleció”, empezaba a relatar sentada en su habitación y con el pijama puesto. “Lo cuentan como el 25 de marzo, pero en realidad yo tuve la noticia cuando era el 24 de marzo”, explicaba emocionada y recordaba cómo se enteró de su fallecimiento: “Yo me acosté y a las 4 de la mañana mi hermano me llama y me dice que papá está ya en otro lugar, que ya está en otro sitio”.

De esta forma, Rosa justificaba el motivo que le había empujado a conectarse a Instagram a altas horas de la madrugada. “Me he acordado mucho de los años que hemos vivido y he sacado fotos”, empezaba a mostrar a cámara algunos recuerdos privados de la familia tomados cuando ella empezó a labrar su trayectoria musical. Incluso sorprendía descubriendo algunas inéditas de sus compañeros de edición. “Mi padre hizo que os adore más, que todavía ame más mi profesión”, garantizaba a todos aquellos que estaban conectados mandando mensajes de apoyo y ánimo. “Eres única. Tu padre estará muy orgulloso de la maravillosa hija que tiene”, era uno de los comentarios que se leen en la publicación que recoge de manera íntegra estos 80 minutos para aquellos fans que no fueron tan trasnochadores.

¿Quiere casarse Rosa López con Iñaki García?

A pesar de que hoy es un día bastante triste para la familia, Rosa López vive actualmente un bonito momento junto a Iñaki García, su novio y principal apoyo. “Lo nuestro fue mucho más que un flechazo. Es una historia de amor que ha ido creciendo con el paso del tiempo”, afirmaba en una entrevista para la revista ¡Hola! A pesar de que siempre se ha mostrado muy discreta con todo lo que ocurría en su vida privada, hace unos días le presentaba también en redes para festejar su cumpleaños. “Pensé que compartir un poco de amor, ánimos y fuerza serviría como regalo y gratitud a tanto tiempo juntitos”, escribía entonces.