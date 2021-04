¿Cómo se encuentra el abuelo de Tamara Gorro tras este contratiempo?

"Yo me he ido corriendo a casa de mis abuelos para que mi madre pudiera descansar y yo quedarme a cuidarle. Él está bien. Ha sido la reacción, como nos puede dar a cualquiera. Yo le he vigilado al fiebre, la tensión, le he dado de comer", ha informado. Para tranquilizar a sus fans, la Gorro ha comentado que esto es algo habitual y que, a pesar de esa fatídica noche que les tocó pasar, "está todo bien".