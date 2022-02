Tom Brady se retira: su mujer Gisele Bündchen y sus tres hijos, la familia con la que ahora pasará más tiempo

"He amado mi carrera en la NFL. Ahora es el momento de concentrar mi tiempo y energía en otras cosas que requieren mi atención", aseguró Brady, que poco antes de que hiciese oficial su retiro reflexionaba sobre el peso que tenía su familia de cara a dar un paso de este calibre.

"Mi mujer es mi mayor apoyo. Le duele ver que me golpean, y se merece lo que necesita de mí como esposo y mis hijos merecen lo que necesitan de mí como padre. Pasaré un tiempo con ellos y les daré lo que necesitan, porque realmente me han estado dando lo que necesito estos meses […] De eso tratan las relaciones. No siempre se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que queremos como familia. Y voy a pasar mucho tiempo con ellos y descubriré en el futuro qué sigue”, aclaraba que su continuidad en el campo era algo que debía estudiar con su familia.