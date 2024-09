Entre los 45 y los 55 años, la mayoría de las mujeres padecen la Menopausia, que marca el fin del ciclo menstrual para muchas de ellas, entre muchas consecuencias como son sofocos; insomnio; sudoración nocturna; aumento de peso; cambios en el estado de ánimo; enrojecimiento de la piel o sequedad vaginal, además de la disminución de la fertilidad o de la densidad ósea . Muchos rostros conocidos y famosas, gracias a su influencia generalmente en redes sociales, no dudan en hablar abiertamente de su experiencia, como ha sido el caso de María Amores, que a sus casi 45 años daba a luz a su tercer hijo en común con Ion Aramendi. ¡Te contamos todos los detalles!

A través de sus redes sociales, María Amores ha encontrado una ventana en donde compartir su vida más personal y familiar. Ahora, hace unas horas, la periodista ha compartido un episodio que ha vivido este pasado verano al que ha llamado su "cuarto hijo". "Este verano he tenido a mi cuarto hijo, se llama Menopausia ", ha comenzado diciendo.

Hace justo dos años, la comunicadora y su marido, Ion Aramendi, daban la bienvenida al mundo a su tercera hija en común. A sus 44 años, la periodista se convertía en madre por tercera vez, por lo que una falta en la menstruación esta pasada temporada estival, hizo que tomara la decisión de hacerse un test de embarazo. " Me hice 3 predictores consecutivos porque la última vez que me había faltado la regla fue en 2021 y era porque estaba embarazada... y, de repente, 3 años después, la nada".

Además, en esta publicación, ha desvelado los síntomas que ha tenido desde entonces: "Sofocos locos. Pasar de tener frío a sentir magma por tus venas en cuestión de segundos. Y el insomnio. De ánimo me encuentro bastante bien con algún brote infundado de vez en cuando... pero nada fuera de lo normal. Y un poco ida… pero eso también me pasaba antes".

En estas líneas, la comunicadora también ha hablado sobre lo afortunada que se siente por encontrarse "mejor que nunca" ya que se está "cuidando mucho más que antes" para proporcionarse "un buen futuro": "Entiendo que haya mujeres que no lo lleven tan bien como yo, que no tengan tiempo, ni recursos, ni ganas de cuidarse. Les mando ánimos. Cada una que haga lo que quiera y lo que pueda (...). Soy más mayor que antes, estoy viva, punto. Y ser una señora es estupendo. Amo a las señoras con su porte, con su sabiduría y con sus galones. Otra cosa es sentirse joven, no está reñido. Soy una señora juvenil. Eso soy yo".