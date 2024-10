Álvaro de Luna, en el encuentro exclusivo que hemos tenido con él en la cena de nominados de LOS40 Music Awards Santander 2024 , nos ha contado que todavía no han empezado con los preparativos de ese gran concierto. “De momento no nos hemos puesto a prepararlo. Las previsiones son muy ambiciosas y estamos todos muy emocionados con ese primer Wizink, con lo que podamos transmitir ", ha asegurado.

El cantante nos ha explicado que muchos artistas organizan conciertos, eventos o hacen publicidad de sus propios proyectos invirtiendo su propio dinero y no sacando beneficio de algunos. "El año pasado colgué una lona que me costó un dineral simplemente para promocionar mi disco, y salió de mi bolsillo. Igual que lo del Wizink. Ya les he dicho a los de mi oficina que una vez que paguemos a todo el mundo lo quiero reinvertir todo en que sea un concierto único. Hay que invertir en la carrera de uno, si tú no inviertes en tu carrera y en tu propio proyecto, cómo pretendes convencer al resto para que crean en ti", ha explicado sobre lo que hará con el dinero de ese concierto.