Lara Dibildos habla de su experiencia padeciendo trastornos alimentarios: "Empezaba a comer sin control"

Cuando tenía este tipo de episodios, paraba y se ponía a régimen. "Pero no a régimen de no comer, que eso no lo he hecho nunca, sino a régimen de comer sano y con unos horarios y hacer ejercicio". El orden le calmaba la ansiedad, mientras buscaba soluciones a los "problemas que tenía en la cabeza". De aquellos problemas ha quedado, según su testimonio, un importante poso: Lara no se pesa nunca y, de hecho, no tiene básculas en casa, fruto de lo que le recomendaron entonces. "Si me veo muy delgada me pongo nerviosa y quiero comer, pero tengo que tener cuidado de que sea sin ansiedad", ha explicado.